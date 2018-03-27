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| | «Монобровь» на телефоне новой марки Xiaomi Mi 7 сможет негативно повлиять на его продажи

«Монобровь» на телефоне новой марки Xiaomi Mi 7 сможет негативно повлиять на его продажи

Сегодня, 19:14
Разработчики новой модели телефона Xiaomi Mi 7 создали на его экране так называемую «монобровь» - это камера, датчики и динамик расположенные на панели. Эксперты считают, что из-за этого могут снизиться показатели продаж этой модели на мировых рынках.

«Монобровь» на телефоне новой марки Xiaomi Mi 7 сможет негативно повлиять на его продажи

 

В прошлом году компания Apple выпустила свой новый iPhone X с «монобровью», однако он не сильно из-за нее стал пользоваться спросом. Тем не менее, не смотря на это, многие другие фирмы начали создавать свои модели с «монобровью», тем самым копируя смартфон iPhone X . Вот и этот телефон новой модели Xiaomi Mi 7 не стал отставать от заданных трендов. Этот смартфон будет бюджетного варианта в безрамочном дизайне с «монобровью».

Отметим, что презентация новой модели смартфона Xiaomi Mi 7 состоится уже этой весной.
Пелагея Лебединская
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