«Монобровь» на телефоне новой марки Xiaomi Mi 7 сможет негативно повлиять на его продажи

Разработчики новой модели телефона Xiaomi Mi 7 создали на его экране так называемую «монобровь» - это камера, датчики и динамик расположенные на панели. Эксперты считают, что из-за этого могут снизиться показатели продаж этой модели на мировых рынках.

Пелагея Лебединская

В прошлом году компания Apple выпустила свой новый iPhone X с «монобровью», однако он не сильно из-за нее стал пользоваться спросом. Тем не менее, не смотря на это, многие другие фирмы начали создавать свои модели с «монобровью», тем самым копируя смартфон iPhone X . Вот и этот телефон новой модели Xiaomi Mi 7 не стал отставать от заданных трендов. Этот смартфон будет бюджетного варианта в безрамочном дизайне с «монобровью».Отметим, что презентация новой модели смартфона Xiaomi Mi 7 состоится уже этой весной.