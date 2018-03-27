Nokia 8 Sirocco продается по цене 750 долларов

Флагман Nokia 8 Sirocco появился в продаже по цене 750 долларов. В настоящее время гаджет доступен в Китае.

Никита Готский

На территории Европы новинку станут продавать не ранее начала апреля. Официальная утвержденная цена Nokia 8 Sirocco составит 749 долларов. Специалисты рекомендуют, что перед тем, как осуществить заказ на смартфон в онлайн-магазинах КНР, нужно принять во внимание, что у китайской версии нет сервиса Google.Анонсировали Nokia 8 Sirocco на недавнем форуме MWC-2018, состоявшемся в Каталонии в феврале-марте. Наименование мобильного аппарата говорит о телефоне Nokia 8800 Sirocco, который появился на рынке еще 12 лет назад. Разработчики внедрили в него панели из стали, сапфировое стекло, чехол из кожи. Тогда это считалась самой дорогостоящей моделью Nokia.Новинка обладает процессором Snapdragon 835, 6 Гб «оперативки», 128 Гб внедренной памяти, батареей 3260 мАч. Работает смартфон на OC Android 8.0 Oreo.