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| | Nokia 8 Sirocco продается по цене 750 долларов

Nokia 8 Sirocco продается по цене 750 долларов

Сегодня, 18:17
Флагман Nokia 8 Sirocco появился в продаже по цене 750 долларов. В настоящее время гаджет доступен в Китае.

Nokia 8 Sirocco продается по цене 750 долларов

 

На территории Европы новинку станут продавать не ранее начала апреля. Официальная утвержденная цена Nokia 8 Sirocco составит 749 долларов. Специалисты рекомендуют, что перед тем, как осуществить заказ на смартфон в онлайн-магазинах КНР, нужно принять во внимание, что у китайской версии нет сервиса Google.

Анонсировали Nokia 8 Sirocco на недавнем форуме MWC-2018, состоявшемся в Каталонии в феврале-марте. Наименование мобильного аппарата говорит о телефоне Nokia 8800 Sirocco, который появился на рынке еще 12 лет назад. Разработчики внедрили в него панели из стали, сапфировое стекло, чехол из кожи. Тогда это считалась самой дорогостоящей моделью Nokia.

Новинка обладает процессором Snapdragon 835, 6 Гб «оперативки», 128 Гб внедренной памяти, батареей 3260 мАч. Работает смартфон на OC Android 8.0 Oreo.
Никита Готский
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