Новый суперкомпьютер создали в научном городе Дубна

Мощнейший суперкомпьютер создали в крупнейшем в Российской Федерации центре по исследованиям в отрасли ядерной физики Дубна.

Дарья Дмитриева

Созданный в научном городке Дубна новый суперкомпьютер обладает возможностью обработки данных с коллайдера NICA. Мощность в один петафлопс даёт возможность машине работать в данной спецификации. Назван компьютер в честь известного математика, академика и редактора Николая Говоруна.На суперкомпьютер возлагают надежды, что с его помощью ускорятся теоретические исследования, а также будет проще проводить эксперименты по ядерной физике и конденсированных сред.Над разработкой трудились множество специалистов в данной отрасли. Проект был на поддержании у многих корпораций страны. В дальнейшем возможен вход в список популярных и мощнейших российских машин.