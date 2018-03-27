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| | Новый суперкомпьютер создали в научном городе Дубна

Новый суперкомпьютер создали в научном городе Дубна

Сегодня, 18:15
Мощнейший суперкомпьютер создали в крупнейшем в Российской Федерации центре по исследованиям в отрасли ядерной физики Дубна.

Новый суперкомпьютер создали в научном городе Дубна

 

Созданный в научном городке Дубна новый суперкомпьютер обладает возможностью обработки данных с коллайдера NICA. Мощность в один петафлопс даёт возможность машине работать в данной спецификации. Назван компьютер в честь известного математика, академика и редактора Николая Говоруна.

На суперкомпьютер возлагают надежды, что с его помощью ускорятся теоретические исследования, а также будет проще проводить эксперименты по ядерной физике и конденсированных сред.

Над разработкой трудились множество специалистов в данной отрасли. Проект был на поддержании у многих корпораций страны. В дальнейшем возможен вход в список популярных и мощнейших российских машин.
Дарья Дмитриева
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