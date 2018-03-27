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| | Браузер Microsofr Edge вышел на iPad и Android

Браузер Microsofr Edge вышел на iPad и Android

Сегодня, 18:09
Новый браузер Microsoft Edge можно купить для iPad и Android. Тестирование сервиса началось пару недель назад.

Браузер Microsofr Edge вышел на iPad и Android

 

В Microsoft Edge предусматриваются внедренный сканер кодов QR, частный режим, голосовой поиск и опция переключения светлой и темной тем. Браузер для iPad являет собой расширенную версию Edge для iPhone. Он не получил от разработчиков функцию разделенного дисплея iOS 11. Скачать новинку можно на Apple Store.

Microsoft выпустила версию Windows Server 2019, окончательный вариант выйдет во второй половине года. В новинке имеется опция шифрованиях сегментов сети. Лицензия на приобретение Serwer 2019 будет стоит дороже, нежели все прежние версии. Производитель просит лицензию на доступ к своим серверам и на каждого пользователя, в связи с чем общая цена больше.
Никита Готский
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