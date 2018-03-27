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| | В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин

В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин

Сегодня, 17:42
Появились секс-игрушки для женщин-одиночек, которые расскажут им о фильмах и труде. Разработка принадлежит фирме Delaware Realbotix.

В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин

 

Робот-кукла под именем «Генри» умеет как шутить и интересоваться у женщин про их дела, так и снимать физическое напряжение. Куклу можно подобрать под себя: избрать цвет волос, строение тела и мужские размеры, все это авторы проекта гарантируют доработать в самом скором времени. Разработчики говорят, что все фантазии несложно воплотить в короткий срок.

Рост «Генри» составляет 180 сантиметров, внедренный компьютер в машину обладает как стандартными вопросами, так и специальными датчиками, которые способны отличать людскую речь и давать нужные ответы по теме. Тело куклы силиконовое, его удобно обмывать и приятно щупать. Создатели надеются, что их проект получит большую популярность среди одиноких дам.
Никита Готский
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