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| | Mario и Zelda попали в ретро-проект

Mario и Zelda попали в ретро-проект

Сегодня, 17:04
Kaze Emanuar смог соединить ретро-проекты Mario и Zelda. Новинка стала называться Super Mario 64: Ocarina of Times.

Mario и Zelda попали в ретро-проект

 

Новая игра переносит игроков популярного водопроводчика в мир Zelda. В связи с появлением новых персонажей, проект получит иной сюжет, дополнительные уровни и задания. Стоит также отметить эксклюзивные предметы, которых нет в оригинальном проекте. Многим пользователям данная разработка пришлась по душе.

Загрузить Super Mario можно абсолютно на бесплатной основе. Для этого каждому желающему необходимо применить эмулятор для Nintendo 64. Прежде студия-создатель производила для Nintendo Super Mario 64 возможности выйти в онлайн.
Никита Готский
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