Mario и Zelda попали в ретро-проект

Kaze Emanuar смог соединить ретро-проекты Mario и Zelda. Новинка стала называться Super Mario 64: Ocarina of Times.

Никита Готский

Новая игра переносит игроков популярного водопроводчика в мир Zelda. В связи с появлением новых персонажей, проект получит иной сюжет, дополнительные уровни и задания. Стоит также отметить эксклюзивные предметы, которых нет в оригинальном проекте. Многим пользователям данная разработка пришлась по душе.Загрузить Super Mario можно абсолютно на бесплатной основе. Для этого каждому желающему необходимо применить эмулятор для Nintendo 64. Прежде студия-создатель производила для Nintendo Super Mario 64 возможности выйти в онлайн.