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| | Онлайн-магазин компании Apple в преддверии презентации закрылся для обновления товара

Онлайн-магазин компании Apple в преддверии презентации закрылся для обновления товара

Сегодня, 07:20
На днях в онлайн-магазине Apple состоится презентация нового товара, и в преддверии церемонии он на недолгое время прекратил свою работу для обновления своей продукции.

Онлайн-магазин компании Apple в преддверии презентации закрылся для обновления товара

 

Церемония презентации товара компании Apple состоится в конце марта в учебном заведении Lane Tech College Prep high school в Чикаго. На презентации будут представлены много высокотехнологических новинок, какие именно, держится в строжайшем секрете. Эксперты считают, что руководство Apple представит в этот раз новый бюджетный вариант iPad для учащихся и их педагогов. Также предполагают о представлении бюджетного телефона iPad mini, стоимость которого составит не более 259 долларов.

Отметим, что точно какой будет товар на презентации, никто не знает. Компания Apple довольно не предсказуема, и, скорее всего, в этот раз появится целый список нового высококачественного товара.
Пелагея Лебединская
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