Онлайн-магазин компании Apple в преддверии презентации закрылся для обновления товара

На днях в онлайн-магазине Apple состоится презентация нового товара, и в преддверии церемонии он на недолгое время прекратил свою работу для обновления своей продукции.

Пелагея Лебединская

Церемония презентации товара компании Apple состоится в конце марта в учебном заведении Lane Tech College Prep high school в Чикаго. На презентации будут представлены много высокотехнологических новинок, какие именно, держится в строжайшем секрете. Эксперты считают, что руководство Apple представит в этот раз новый бюджетный вариант iPad для учащихся и их педагогов. Также предполагают о представлении бюджетного телефона iPad mini, стоимость которого составит не более 259 долларов.Отметим, что точно какой будет товар на презентации, никто не знает. Компания Apple довольно не предсказуема, и, скорее всего, в этот раз появится целый список нового высококачественного товара.