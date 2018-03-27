В TENAA показаны смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite

Китайский регулятор TENAA показал информацию про три новых смартфона от Meizu. Считается, что их выпуск может быть приурочен к юбилею компании-производителя.

В китайском регуляторе TENAA появилась информация про то, что к своему юбилею Meizu готовит выпуск трех новых моделей смартфонов - Meizu 15, 15 Lite и 15 Plus. Среди характеристик новинок экран в 5,46 дюймов для двух моделей гаджетов, в то время как Meizu 15 Plus оснастят экраном в 5,95 дюймов. Работа смартфонов будет осуществляться посредством процессоров от Qualcomm, MediaTek, Samsung. Емкость батареи будет варьироваться от 2040 мАч до 3430 мАЧ.Пока эксперты затрудняются назвать точную дату презентации данных новинок, но предположительно она может состояться до конца марта 2018 года.27 марта прошла презентация Xiaomi Mi Mix 2S, особенностью которого является безрамочный дизайн и экран в 5,99 дюймов. Работает телефон на ОС Android 7.1, поддерживает две сим-парты. Камера с расширением в 12 Мп оснащена возможностью автофокуса во время фотосъемки.