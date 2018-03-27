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| | Компания Blackview снизит стоимость смартфонов ко дню рождения AliExpress

Компания Blackview снизит стоимость смартфонов ко дню рождения AliExpress

Сегодня, 15:55
Китайский производитель Blackview сообщил, что на два дня значительно снизит стоимость своих популярных смартфонов. Сообщается, что данная распродажа приурочена к дню рождения сайта AliExpress.

Компания Blackview снизит стоимость смартфонов ко дню рождения AliExpress

 

Сообщается, что 28-30 марта смартфоны Blackview можно будет заказать по очень привлекательным ценам, как обещает производитель. На сайте будет представлена со скидкой модель BV 9000 на две SIM-карты. Оперативная память устройства имеет 4 ГБ, а дополнительная - 64 ГБ.

Также со скидкой будет на AliExpress представлена модель Blackview BV9000 Pro. По сравнению с предыдущим смартфоном, мобильное устройство обладает памятью в 6 ГБ, а накопитель имеет память на 128 ГБ.
Светлана Славянская
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