Компания Blackview снизит стоимость смартфонов ко дню рождения AliExpress

Китайский производитель Blackview сообщил, что на два дня значительно снизит стоимость своих популярных смартфонов. Сообщается, что данная распродажа приурочена к дню рождения сайта AliExpress.

Светлана Славянская

Сообщается, что 28-30 марта смартфоны Blackview можно будет заказать по очень привлекательным ценам, как обещает производитель. На сайте будет представлена со скидкой модель BV 9000 на две SIM-карты. Оперативная память устройства имеет 4 ГБ, а дополнительная - 64 ГБ.Также со скидкой будет на AliExpress представлена модель Blackview BV9000 Pro. По сравнению с предыдущим смартфоном, мобильное устройство обладает памятью в 6 ГБ, а накопитель имеет память на 128 ГБ.