Xiaomi оглашает характеристики и стоимость нового смартфона, а Apple снижает цену новинки

Китайская компания Xiaomi впервые выпустила безрамочный флагман с беспроводной зарядкой - Mi Mix 2S, а яблочные объявили о снижении стоимости трех обновленных моделей iPhone X, а также восьмой и седьмой модели айфона.

На сегодня новая модель Mi Mix 2S – наиболее современный гаджет среди аналогов Xiaomi, которая успешно провела презентацию флагмана, ставшего усовершенствованной моделью предшественника с разными непривычными находками и техно новинками.



Новинка с безрамочным дисплеем, но без надоевшей моноброви, как у иных гаджетов Поднебесной. Лицевая камера находится под дисплеем, а громкоговоритель сверху. IPS-экран диагональю 5,99-дюймов 18х9 и 2160х1080 пикселей. Тыльная сторона имеет две 12-мегапиксельные зеркалки в стиле флагмана «яблочных». Есть также функции размытия фона на кадрах, ИИ в помощь и 2-кратный оптический трансфокатор.



Впервые Xiaomi основан на лидере Qualcomm Snapdragon 845 с объемом оперативки либо 6 (накопитель - 64 или 128 Гбайт), либо 8 гигов (накопитель - 256 Гбайт). Тыльная сторона керамическая, по всей длине есть алюминиевая рамка. К тому же новая модель впервые снабжена беспроводной зарядкой в комплекте варианта Mi Mix 2S с памятью в 256 Гбайт. Управляется новинка Android 8.0 Oreo с оболочкой MIUI 95 и виртуальным помощником разработанным XiaoAI.



На китайском рынке Mi Mix 2S должен появиться уже 3 апреля. Новинки с 6-гиговой оперативкой и 64-гиговой стационарной памятью будут стоить в районе 527 долларов и 128-гиговый – почти на 50 дороже, а 8-гиговый ОП и 256-гиговой СП – почти на 110 долларов дороже.



Тем временем в аналитической компании RBC Capital предполагают, что «яблочные» уже нынешней осенью представят одновременно 3 обновленные варианта iPhone X - расширенную модель Plus и недорогую с LCD-экраном. Аналитики считают, что в то же время цены на новые модели iPhone X существенно снизят.



Они предполагают, что в этом году американская компания выбросит на рынок две модели с 5,85 (не менее 899 долларов) и 6,45 дюймовыми (не менее 999 долларов) OLED-панелями и модель 6,1-дюймовую с LCD-панелью стоимостью свыше (не менее 799 долларов). Тогда как цену восьмой модели «бюджетного» варианта и Plus снизят соответственно до 549 и 669 долларов, а стоимость седьмой модели составит 449 и 569, а iPhone SE будет продаваться по 349 долларов.



Януш Серпнень