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| | Сборщик iPhone Foxconn выкупил компанию Belkin

Сборщик iPhone Foxconn выкупил компанию Belkin

Сегодня, 15:16
Тайваньский производитель Foxconn приобрел полный пакет акций американской фирмы Belkin, собирающей аксессуары для электроники. Выкупила компанию «дочка» тайваньцев Interconnect Technology.

Сборщик iPhone Foxconn выкупил компанию Belkin

 

Foxconn известна поставками для «яблочного» гиганта Apple деталей на смартфоны, тайваньская фирма также занимается сборкой смартфонов iPhone на собственных заводах. Размер соглашения составляет 866 миллионов долларов. Вскоре ее одобрят регуляторы, в том числе американский комитет по зарубежным инвестициям. К данному моменту нет сведений, продолжат ли сотрудники Belkin далее выполнять свои прямые трудовые обязанности по производству аксессуаров. Основатель бренда Чет Пипкин и далее станет руководить концерном и может стать одним из членов управляющего состава холдинга.

Belkin на рынке уже 35 лет, ее офис находится в Калифорнии. Производитель выпускает детали для смартфонов и ПК, включая зарядные аппараты и телефонные чехлы.
Никита Готский
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