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Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop

Сегодня, 15:11
Известная китайская компания Xiaomi анонсировала свой новый игровой ноутбук Mi Gaming Laptop с подсветкой во время презентации смартфона Mi Mix 2s.

Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop

 

Mi Gaming Laptop станет отличным вариантом для любителей мощных игр. Новинка выделяется светящимся корпусом и топовым процессором Intel Core седьмого поколения. Разноцветная подсветка встроена также в клавиатуру, она разделена на четыре зоны. Ноутбук имеет экран диагональю в 15.6 дюймов. Корпус устройства имеет четыре порта USB 3.0, два разъема USB Type-C. Предусмотрен порт HDMI и 3,5-гнездо для наушников с усилителем.

Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop

 

Еще одна особенность Mi Gaming Laptop – мощная система охлаждения. Игровой ноутбук будут реализовывать в двух вариантах. Дорогая версия (около 1,5 тыс долларов) имеет процессор Intel Core i7-7700HQ, видеокарту Nvidia GeForce GTX 1060, 16 Гбайт оперативной памяти, а также 256-гигабайтный SSD-накопитель и жесткий диск на 1 Тбайт. Более простой вариант (около 1 тыс долларов) оснащен видеоадаптером Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 8 Гбайт оперативки, SSD на 128 Гбайт. Емкость винчестера и процессор остается такой же.
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