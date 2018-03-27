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| | Официально представлена флагманская безрамочная модель Xiaomi Mi Mix 2S

Официально представлена флагманская безрамочная модель Xiaomi Mi Mix 2S

Сегодня, 15:01
Китайский производитель Xiaomi провел официальную презентацию нового флагманского смартфона с безрамочным оформлением - Xiaomi Mi Mix 2S. Новинка стала легче и компактнее, чем ее предшественники.

Официально представлена флагманская безрамочная модель Xiaomi Mi Mix 2S

 

27 марта производитель из Китая Xiaomi на официальной презентации показал новый флагманский смартфон, который выполнен в актуальном сейчас безрамочном дизайне - Xiaomi Mi Mix 2S. Гаджет обладает не только сдвоенной камерой, но и беспроводной зарядкой. Новинка значительно более компактная и легкая, по сравнению с предшествующими моделями.

Нижняя панель флагманского гаджета стала тоньше, фронтальная камера для селфи переместилась ближе к правому углу. В качестве материла для задней панели использовали стекло, а боковая рамка сделана из алюминия. Стандартный цвет Xiaomi Mi Mix 2S – черный, но существует специальное издание гаджета из керамики, которое представлено в белом цвете.

Смартфон оборудован экраном в 5,99 дюймов, дактилоскопическим сканером на задней панели, а также основной камерой, снимающей с разрешением 12 Мп. Работа смартфона осуществляется благодаря Snapdragon 845, выпущенным Qualcomm. Есть 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб благодаря встроенной флеш-памяти, которую можно расширить microSD.
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