Россию поместили на второе место по применению пиратского контента

Россия находится на второй позиции среди стран мира по использованию пиратского контента, уступая только США. В 2017 году интерес к такой информации только вырос у населения.

Никита Готский

Вслед за РФ расположились Индия, Бразилия, Турция, Япония и Франция. Самым потребляемым источником пиратского контента стал телевизор, на его долю приходится почти 107 миллиардов посещений. Далее находится музыка с показателем в 73,9 миллиардов посещений и кинокартины - 53,2 миллиарда. Дабы получить доступ к нелегальной музыке и ТВ, применяются смартфоны и планшеты, а не персональные компьютеры.Спрос на телевизионный пиратский контент, несмотря на услуги подписки на видео по требованию, так и не сократился. В минувшем году спрос на незаконную кинопродукцию упал на 2,3%. Иная ситуация сложилась с пиратскими музыкальными порталами, доступ к ним неожиданно возрос на 14,7% до 74 миллиардов помещений.