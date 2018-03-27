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| | Россию поместили на второе место по применению пиратского контента

Россию поместили на второе место по применению пиратского контента

Сегодня, 14:58
Россия находится на второй позиции среди стран мира по использованию пиратского контента, уступая только США. В 2017 году интерес к такой информации только вырос у населения.

Россию поместили на второе место по применению пиратского контента

 

Вслед за РФ расположились Индия, Бразилия, Турция, Япония и Франция. Самым потребляемым источником пиратского контента стал телевизор, на его долю приходится почти 107 миллиардов посещений. Далее находится музыка с показателем в 73,9 миллиардов посещений и кинокартины - 53,2 миллиарда. Дабы получить доступ к нелегальной музыке и ТВ, применяются смартфоны и планшеты, а не персональные компьютеры.

Спрос на телевизионный пиратский контент, несмотря на услуги подписки на видео по требованию, так и не сократился. В минувшем году спрос на незаконную кинопродукцию упал на 2,3%. Иная ситуация сложилась с пиратскими музыкальными порталами, доступ к ним неожиданно возрос на 14,7% до 74 миллиардов помещений.
Никита Готский
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