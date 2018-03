ASUS Zenfone 3 Deluxe получил обновление до Android 8.0 Oreo

Представители компании ASUS приступили к распространению обновленной прошивки до новой операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Zenfone 3 Deluxe. Многие пользователи уже хвастают наличием у них апдейта.

Николай Офицеров

Речь в данном случае идет именно о 5,5 дюймовой модели под номером ZS550KL. Интересно, что старшая вариация с диагональю на 5,7 дюйма свое обновление пока еще не получила.Помимо имеющихся новшеств Android 8.0 Oreo, в прошивке имеются и прочие изменения, вроде возможности удаления сторонних приложений Puffin Browser, Kindle и TripAdvisor, а также Mini Movie, Quick Memo, Photo Collage и Do It Later. В быстрые настройки добавят поддержку FM-радио.Стоит напомнить также, что приблизительно две недели тому назад стало известно о том, что все модели серий Zenfone 3 и 4 также смогут получить обновление до Android 8.0 Oreo во второй половине 2018 года.