Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово
| | ASUS Zenfone 3 Deluxe получил обновление до Android 8.0 Oreo

ASUS Zenfone 3 Deluxe получил обновление до Android 8.0 Oreo

Сегодня, 02:30
Представители компании ASUS приступили к распространению обновленной прошивки до новой операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Zenfone 3 Deluxe. Многие пользователи уже хвастают наличием у них апдейта.

ASUS Zenfone 3 Deluxe получил обновление до Android 8.0 Oreo

 

Речь в данном случае идет именно о 5,5 дюймовой модели под номером ZS550KL. Интересно, что старшая вариация с диагональю на 5,7 дюйма свое обновление пока еще не получила.

Помимо имеющихся новшеств Android 8.0 Oreo, в прошивке имеются и прочие изменения, вроде возможности удаления сторонних приложений Puffin Browser, Kindle и TripAdvisor, а также Mini Movie, Quick Memo, Photo Collage и Do It Later. В быстрые настройки добавят поддержку FM-радио.

Стоит напомнить также, что приблизительно две недели тому назад стало известно о том, что все модели серий Zenfone 3 и 4 также смогут получить обновление до Android 8.0 Oreo во второй половине 2018 года.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Sony Xperia X и X Compact обновляются до Android 8.0 Oreo
Sony Xperia X и X Compact обновляются до Android 8.0 Oreo

Компанией Sony Mobile начато обновление операционной системы в устройствах Sony Xperia X и X Compact до версии Android 8.0 Oreo. В новой прошивке будут

В Huawei анонсировали массовое обновление смартфонов Honor до Android Oreo
В Huawei анонсировали массовое обновление смартфонов Honor до Android Oreo

В компании Huawei сообщили о скором выпуске новой модели оболочки EMUI 8.0 на площадке Android Oreo. Интерфейс не нуждается в дополнительной установке – он

ASUS ZenFone Zoom и ZenFone Selfie получат обновлённую Android 6.0
ASUS ZenFone Zoom и ZenFone Selfie получат обновлённую Android 6.0

Компании Asus официально подтвердила обновление своих смартофонов ZenFone Zoom и ZenFone Selfie до Android 6.0 Marshmallow. Следует отметить, что данная

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости