Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS

Представители компании Acer презентовали первый в мире планшет, в основе работы которого установлена операционная система Chrome OS. Новинка получила название Chromebook Tab 10.

Александр Вест

Новый планшет от компании Acer помимо передовой операционной системы также оснастили достаточно продвинутыми техническими характеристиками. В качестве дисплея было решено использовать матрицу с разрешением 2048х1536 размером в 9,9 дюймов. Кроме того, дисплей устройства поддерживает функции рисования и рукописного входа, поэтому в комплекте с устройством идёт специальный стилус под названием Wacom EMR.«Сердцем» Chromebook Tab 10 стал шестиядерный процессор Rockchip OP1, основная память устройства представлена модулем на 32 гигабайта, а оперативная память была расширена до 4 гигабайт. Также планшет получил основную и сенсорную камеры с разрешением 5 и 2 мегапикселя соответственно. В США гаджет будет распространяться по ориентировочной цене в 329 долларов.