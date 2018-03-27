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| | Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS

Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS

Сегодня, 14:52
Представители компании Acer презентовали первый в мире планшет, в основе работы которого установлена операционная система Chrome OS. Новинка получила название Chromebook Tab 10.

Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS

 

Новый планшет от компании Acer помимо передовой операционной системы также оснастили достаточно продвинутыми техническими характеристиками. В качестве дисплея было решено использовать матрицу с разрешением 2048х1536 размером в 9,9 дюймов. Кроме того, дисплей устройства поддерживает функции рисования и рукописного входа, поэтому в комплекте с устройством идёт специальный стилус под названием Wacom EMR.

«Сердцем» Chromebook Tab 10 стал шестиядерный процессор Rockchip OP1, основная память устройства представлена модулем на 32 гигабайта, а оперативная память была расширена до 4 гигабайт. Также планшет получил основную и сенсорную камеры с разрешением 5 и 2 мегапикселя соответственно. В США гаджет будет распространяться по ориентировочной цене в 329 долларов.
Александр Вест
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