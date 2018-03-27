Эксперты назвали основные проблемы нового смартфона Samsung Galaxy S9

Российские аналитики изучили все жалобы пользователей и пришли к выводу, что корпорация Samsung с воем новом смартфоне Galaxy S9 допустила ошибки предыдущих моделей. Эксперты назвали основные причины, почему не стоит покупать новый гаджет Samsung.

Светлана Славянская

По словам специалистов, разработчики корпорации Samsung пошли по стопам своих прямых конкурентов Apple, решив увеличить стоимость нового гаджета при этом оставив прежнее качества. Более того, именно качество сборки и вызывает сомнения аналитиков. В первую очередь, это явные проблемы с отказом дисплея Galaxy S9, с которыми недавно столкнулись покупатели смартфона.Вторая проблема – это красноватый оттенок самого экрана, спустя пару дней использования гаджета. Третьей проблемой назвали выгорание пикселей, из-за чего часть дисплея остается черной.