МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса

МТС сообщила о старте продаж своей новой бизнес-продукции - онлайн-касс «МТС Касса».

«МТС Касса» подходит как для наличных, так и безналичных расчетов. С помощью онлайн-касс можно отправлять данные в налоговую, контролировать товарооборот. Стоит облачная касса 18,9 тыс рублей. До 1 июля всеми сервисами можно пользоваться бесплатно. Согласно законодательству, компании, занимающиеся торговлей, обязаны регистрировать расчеты онлайн.«МТС Касса» включает в себя кассовый терминал с фискальным накопителем, необходимое программное обеспечение, телематическую SIM-карту, услуги оператора фискальных данных. Для маленьких организаций разработан мобильный вариант с сенсорным экраном. Для крупных предприятий и заказчиков, приобретавших часть устройства, произведено стационарное устройство с полноразмерным экраном и регистратором. Оборудования поддерживают мобильную сеть и Wi-Fi. Управлять бизнесом руководитель сможет с любого места на планете, так как все данные помещены в облако.О запуске продаж касс компания МТС сообщила еще в октябре прошлого года после приобретения 51% в уставном капитале «Облачный Ритейла». На работу ОФД компания МТС «Энвижн Груп» получила аккредитацию.