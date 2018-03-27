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| | В Китае увеличили емкость аккумулятора электрокара, а в Японии автобатареи применят в уличном освещении

В Китае увеличили емкость аккумулятора электрокара, а в Японии автобатареи применят в уличном освещении

Сегодня, 12:14
В Китае в новой версии электрокара Denza увеличили емкость аккумулятора, а в Японии решили проблему с отработавшими срок автобатареями, применив их в освещении улиц.

В Китае увеличили емкость аккумулятора электрокара, а в Японии автобатареи применят в уличном освещении


На совместном немецко-китайском предприятии Daimler BYD в Китае разработана новейшая модель электрического хэтчбека с запасом хода на одной подзарядке в 500 км. Denza 500 запланирован для продаж на авторынке Поднебесной, на который он должен поступить к концу года. Новая модель на вид, как 5-дверный электромобиль, хотя на самом деле это 4-дверный седан с довольно коротким задним свесом. В результате модернизации, Denza 500 имеет в центре новой фальшрадиаторной решетки порт для включения кабеля для зарядки электрокара и обновленные головные фары. В салоне есть 9-дюймовый автомобильный сенсорный экран и разработана спецмобильная программа с указанием 112 тысяч китайских «электрозаправок».

Denza 500 имеет модернизованные облегченные батареи на 70 кВтч с увеличенным на сотню км запасом хода, по сравнению с предыдущей моделью. В Китае новинку выпустят в 2-х вариантах - базовый Lifestyle (115 л.с. и 290 Нм) и топовый Aurora (190 сил и 300 Нм). Этот электромобиль с места в течение десяти с половиной секунд развивает скорость около сотни километров в час, достигая максимальной скорости в полторы сотни километров в час. Стоимость Denza 500 в Китае: базовой модели в районе сорока семи с половиной тысяч долларов, а топовой - 52,3 тысячи долларов.

Пока в Китае ломают голову над выпуском новых электромобилей, в Японии задумались над использованием отработавших свой срок аккумуляторов. Так изготовитель наиболее популярного современного электрокара Nissan совместно с дочерней компанией 4R Energy Corporation подписали соглашение с городскими властями Намье. В итоге на улицах города появятся необыкновенные фонари с питанием от солнечных батарей и с накопителем энергии из отслуживших свое аккумуляторов электрокара Nissan Leaf. Таким образом, убили сразу «двух зайцев»: продлили жизнь батареям электромобиля и обеспечили город экономным освещением. Теперь можно не бояться накопления с истекшим сроком аккумуляторов параллельно с масштабным переходом на электромобили, так как миллиарды в год батарей с общей мощностью в сотни гигаватт установленные стационарно смогут послужить еще несколько десятков лет.

На данное время отработавших срок аккумуляторов не так много, но в Японии уже рассматривают варианты их дальнейшего применения. Проект Nissan и городских властей Намье является одним из перспективных способов подобного долгосрочного решения проблем, так как солнечные батареи могут работать десятки лет, параллельно с автоаккумуляторами при этом почти не требуя обслуживания, даже замены лампочек, ибо планируют применять LED панели. Этот совместный проект освещения городских улиц назвали «Возрожденный свет». В данное время идут тестовые испытания, а масштабную установку запланировали провести до конца этого года.
Януш Серпнень
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