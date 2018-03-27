Илон Маск займется производством «взрослого» Lego из кирпичей

Американский миллиардер Илон Маск вскоре запустит в продажу свою новую продукцию – кирпичи в стиле известного конструктора Lego. Реализацией «взрослого конструктора» займется фирма The Boring Company.

Информацией о строительном материале бизнесмен поделился на своей странице в Twitter. По словам Маска, кирпичи привычного для них размера изготовлены из камня, вырубленного во время бурения туннелей. Глава SpaceX подчеркивает, что кирпичи Lego очень крепкие и не тяжелые. Они станут отличным вариантом для сейсмических нагрузок. Предприниматель заверил, что поверхность материала будет хорошо обработана: это позволит ускорить строительство.Первая часть новых кирпичей Lego будет посвящена Древнему Египту. Илон Маск отметил, что из таких кирпичей можно возводить пирамиды, храмы и другие нестандартные сооружения. Ожидается, что Lego Маска будет лимитированной продукцией. Когда начнутся поставки необычных кирпичей, пока не известно.