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| | Huawei тестирует технологию 5G в Китае

Huawei тестирует технологию 5G в Китае

Сегодня, 22:12
Компания Huawei в третий раз тестирует 5G-технологию в Китае. Испытания механизма состоялись в Пекине.

Huawei тестирует технологию 5G в Китае

 

Ранее Huawei огласила о планах стать первой фирмой, которая закончит тестирование 5G. Первый этап прошел в декабре минувшего года, он включал в себя базовые опции физического уровня, стандарты 3GPP, каналы, адапцию и планировакние канала, а также ряд других процессов. При тестировании С-диапазона компания применила первые комплексные 5Gрешения. ЕЕ инженеры выбрали функцию 3х для сетевого решения на платформе неавтономной архитектуры.

Испытания 5G в Китае ведутся последние два года и продолжатся до конца текущего. Всего планируется три раунда, последний стартовал в феврале в пекинском районе Хуайру.
Никита Готский
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