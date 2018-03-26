Huawei тестирует технологию 5G в Китае

Компания Huawei в третий раз тестирует 5G-технологию в Китае. Испытания механизма состоялись в Пекине.

Никита Готский

Ранее Huawei огласила о планах стать первой фирмой, которая закончит тестирование 5G. Первый этап прошел в декабре минувшего года, он включал в себя базовые опции физического уровня, стандарты 3GPP, каналы, адапцию и планировакние канала, а также ряд других процессов. При тестировании С-диапазона компания применила первые комплексные 5Gрешения. ЕЕ инженеры выбрали функцию 3х для сетевого решения на платформе неавтономной архитектуры.Испытания 5G в Китае ведутся последние два года и продолжатся до конца текущего. Всего планируется три раунда, последний стартовал в феврале в пекинском районе Хуайру.