Специалисты Швейцарии научили роботов сооружать каркасы зданий

Инженеры робототехники из Швейцарии создали целую систему, позволяющую сооружать каркасы деревянных конструкций. При этом программа полностью автоматизирована и не требует управления.

Дарья Дмитриева

Строение деревянных каркасных конструкций – это нелёгкий и затяжной процесс, который требует не одних человеческих рук и точных измерений деталей.Теперь в Швейцарии благодаря инженерам высшей технической школы Цюриха возможно строительство деревянных сооружений с помощью автоматизированной системы роботов. Пара огромных роботизированных манипулятора самостоятельно пилят деревянные доски и собирают их в единую конструкцию, делая отверстия для дальнейшего скрепления деталей, чего машина пока делать не умеет. При этом изначально создаётся базовая модель, по которой они будут вести работу.Разработчиками было отмечено, что для использования этой техники не требуются строительные леса или поддерживающие конструкции. Когда инженеры закончат работу над этой технологией, соорудив шесть похожих конструкций, они будут объединены в едином двухэтажном здании с прозрачными стенами, для наблюдения за работой роботизированных манипуляторов.