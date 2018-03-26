За отвлекающимися водителями станет следить искусственный интеллект

Американская компания-разработчик Affectiva презентовала свой новый проект Automative AI – автоматическую систему определения невнимательных водителей.

Виктория Озерова

Компания Affectiva разработала новый способ предотвращения аварий из-за невнимательности и усталости водителей – платформу Automative AI. В ее основе лежит искусственный интеллект, который умеет различать человеческие эмоции. Алгоритмы были натренированы с помощью более чем шести миллионов фотографий лиц людей. Невнимательность водителя определяется по наклону головы, частоте морганий, открытии или закрытии глаз и рта. Так Automative AI может узнать, когда человек устал или не смотрит на дорогу. На основе данных платформа присваивает водителю баллы за внимательность. Если человек отвлекается, система подает специальный сигнал.Automative AI пока существует как прототип. О планах на внедрение ее в транспортные средства разработчики пока умалчивают.