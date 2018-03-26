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| | В Китае заработал автомат для продажи автомобилей

В Китае заработал автомат для продажи автомобилей

Сегодня, 20:23
Компании Ford и Alibaba запустили новый совместный проект – автомат, продающий не игрушечные, а настоящие автомобили. Постройкой многоэтажного здания торгового автомата занимались последние два года.

В Китае заработал автомат для продажи автомобилей

 

Компании Ford и Alibaba проинформировали о начале работы их совместного проекта, который представляет собой торговый автомат, созданный для продажи не игрушечных, а настоящих автомобилей. Разработкой и постройкой здания торгового автомата занимались пару последних лет. Сейчас он может не только продавать автомобили, но выдавать машины для осуществления тест-драйва на три дня.

Для покупки нужно установить в смартфон специальную программу, где можно оформить оплату операции. После этого автоматическая система берет купленную машину и спускает ее на лифте к ее новому хозяину. Примечательно, что деньги за автомобиль полностью не списываются со счета в течении семи дней – такая продолжительность испытательного срока, в течении которого покупатель может вернуть машину.

Аналогичный автомат работает с 2015 года в американском штате Теннесси.
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