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| | Компания Nokia представила новый облачный контроллер Enterprise Session Border Controller

Компания Nokia представила новый облачный контроллер Enterprise Session Border Controller

Сегодня, 20:09
Компания Nokia показала ранее неизвестный инновационный полностью облачный контроллер Enterprise Session Border Controller. Новая технология eSBC даёт возможность корпоративным заказчикам пользоваться безопасными сервисами высочайшего качества для передачи звука и видео по IP-каналам.

Компания Nokia представила новый облачный контроллер Enterprise Session Border Controller

 

Компании, меняющие устаревшие коммуникационные сети столкнулись с проблемами, связанными с необходимостью поддерживать высокое качество звуковой и видеосвязи, подключения к существующим массивам традиционной инфраструктуры и уберегать сети от покушения на информационную безопасность компьютерной системы.

Программное обеспечение Nokia eSBC не даёт возможность совершать несанкционированный доступ, а также отсекать кибератаки. К положительным качествам новшества облачного контроллера от Nokia относится передача качественных голосовых и видео сообщений по межсетевому протоколу, не давая перегружаться сети, при этом упрощая и оптимизируя коммуникационные маршруты.

Для обеспечения компаний системой eSBC, при изобретении контроллера, использовались требования глобальных мировых операторов. Данное облачное программное обеспечение работает с самыми известными гипервизорами, даёт корпоративным заказчикам инновационные функции и возможности. При этом система позволяет экономить расходы компаний, так как они оплачивают только те позиции, которые реально используют.
Дарья Дмитриева
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