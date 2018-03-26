Компания Nokia представила новый облачный контроллер Enterprise Session Border Controller

Компания Nokia показала ранее неизвестный инновационный полностью облачный контроллер Enterprise Session Border Controller. Новая технология eSBC даёт возможность корпоративным заказчикам пользоваться безопасными сервисами высочайшего качества для передачи звука и видео по IP-каналам.

Дарья Дмитриева

Компании, меняющие устаревшие коммуникационные сети столкнулись с проблемами, связанными с необходимостью поддерживать высокое качество звуковой и видеосвязи, подключения к существующим массивам традиционной инфраструктуры и уберегать сети от покушения на информационную безопасность компьютерной системы.Программное обеспечение Nokia eSBC не даёт возможность совершать несанкционированный доступ, а также отсекать кибератаки. К положительным качествам новшества облачного контроллера от Nokia относится передача качественных голосовых и видео сообщений по межсетевому протоколу, не давая перегружаться сети, при этом упрощая и оптимизируя коммуникационные маршруты.Для обеспечения компаний системой eSBC, при изобретении контроллера, использовались требования глобальных мировых операторов. Данное облачное программное обеспечение работает с самыми известными гипервизорами, даёт корпоративным заказчикам инновационные функции и возможности. При этом система позволяет экономить расходы компаний, так как они оплачивают только те позиции, которые реально используют.