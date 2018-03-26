Sony начинает в России продажу наиболее ожидаемого телевизора

Компания Sony выпустила самый желанный телевизор на планете. С сегодня модель KD-75F9005 продается на территории России.

Никита Готский

В РФ стартовала реализация телевизора от японского производителя. Проект поддерживает ряд последних технологий, выводящих «картинку» на экране на абсолютно новый уровень. В частности, телевизор имеет диагональ на 75 дюймов, ЖК-матрицу с разрешением 4К. Процессор Sony X1 Extreme поддерживает опцию Super-Bit Mapping, которая умет загружать данные о каждом видеоролике из баз данных для улучшения изображения методом автоматической настройки.Одной из самых инновационных особенностей телевизора является механизм X-tended, автоматически повышающий яркость «картинки» в разных частях дисплея. В пульте новинки от Sony разработчики внедрили ряд микрофонов, благодаря которым можно им регулировать с помощью голоса.