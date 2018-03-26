Свою мощность набирает первый энергоблок Ленинградской АЭС-2

Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 скоро начнёт свою работу. 23 марта текущего года он был сдан в эксплуатацию опытно-промышленных масштабов для завершающих работ перед началом своей производственной деятельности.

Дарья Дмитриева

Ранее Ростехнадзор выдал разрешение на проведение последнего этапа работ перед началом глобальной эксплуатации нового энергоблока Ленинградской второй атомной электростанции. Главный инженер АЭС-2 Александр Беляев говорит о том, что при опытно-промышленной эксплуатации перед специалистами стоит ряд грандиозных испытаний над реактором при разной мощности. При этом будут исследованы нейтронно-физические характеристики активной зоны. Также будет изучено поведение реакторной установки при разных сценарных ситуациях.Успешно пройденное пятнадцати-суточное комплексное опробование при 100 процентной мощности даст возможность начать работу энергоблока относительно проекта. Директор Ленинградской атомной электростанции уверен, что сверхмощный энергоблок начнёт работу в промышленных масштабах к концу этого года.