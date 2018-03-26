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| | Свою мощность набирает первый энергоблок Ленинградской АЭС-2

Свою мощность набирает первый энергоблок Ленинградской АЭС-2

Сегодня, 19:00
Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 скоро начнёт свою работу. 23 марта текущего года он был сдан в эксплуатацию опытно-промышленных масштабов для завершающих работ перед началом своей производственной деятельности.

Свою мощность набирает первый энергоблок Ленинградской АЭС-2

 

Ранее Ростехнадзор выдал разрешение на проведение последнего этапа работ перед началом глобальной эксплуатации нового энергоблока Ленинградской второй атомной электростанции. Главный инженер АЭС-2 Александр Беляев говорит о том, что при опытно-промышленной эксплуатации перед специалистами стоит ряд грандиозных испытаний над реактором при разной мощности. При этом будут исследованы нейтронно-физические характеристики активной зоны. Также будет изучено поведение реакторной установки при разных сценарных ситуациях.

Успешно пройденное пятнадцати-суточное комплексное опробование при 100 процентной мощности даст возможность начать работу энергоблока относительно проекта. Директор Ленинградской атомной электростанции уверен, что сверхмощный энергоблок начнёт работу в промышленных масштабах к концу этого года.
Дарья Дмитриева
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