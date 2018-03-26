Странная функция Xiaomi Mi 7 ухудшит его продажу

Новый смартфон Xiaomi Mi 7 получил жуткую особенность, которая может свести на нет реализацию модели. Все дело в вырезе в дисплее аппарата.

Никита Готский

Ряд клиентов считают покупку смартфонов с вырезом в экране глупой затеей, так как такая опция станет только мешать просмотру контента. Вероятно, эта гипотеза имеет право на жизнь, но некоторые IT-компании думают по-другому. В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 7, где видно все тот же непонятный вырез.Под дисплеем гаджета располагается отступ, но его присутствие не должно ухудшить внешний вид устройства. Китайский производитель, сделав вырез в верхней части модели, внесла раздор в группу своих потребителей. Одна из них желает приобрести Mi 7, другая не считает это правильным решением.