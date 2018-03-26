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| | В продаже появится iPhone X в новом цвете и новый iPad

В продаже появится iPhone X в новом цвете и новый iPad

Сегодня, 17:51
Стало известно, какие новинки Apple появятся на потребительском рынке в этом году. Чтобы привлечь больше пользователей компания выпустит iPhone X в новом цвете, а также выйдет новая модель iPad.

В продаже появится iPhone X в новом цвете и новый iPad

 

Сообщается, что компания Apple планирует выпустить на рынок обновленный смартфон iPhone X. Многие издания неоднократно писали, что данное устройство не оправдало надежд по продажам. Однако, представители компании придумали новый способ привлечения покупателей на прошлогодний гаджет. Решением является появление iPhone X в новой цветовой гамме. Пока нет информации, какой именно цвет выберут для смартфона, возможно, им станет уникальный красный.

Следуя появившейся информации, Apple также выпустит новый iPad шестого поколения. Предположительно, девайс будет похож на свои аналоги, то есть размер экрана составит 9,7 дюймов. Отметим, что эти данные пока официально никто не подтвердил, но вероятность правдивости информации очень велика.
Анна Котова
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