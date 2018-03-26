Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

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Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

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| | Суперпрочный смартфон Qukitel WP5000 скоро появится в продаже

Суперпрочный смартфон Qukitel WP5000 скоро появится в продаже

Сегодня, 17:36
Прочнейший смартфон Qukitel WP5000 вскоре появится в продаже. Он обладает мощным аккумулятором емкостью в 5200 мАч.

Суперпрочный смартфон Qukitel WP5000 скоро появится в продаже

 

Как рассказали производители, Qukitel WP5000 обладает экраном на 5,7 дюймов, процессором MediaTek Helio P25. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, емкость внешнего накопителя равен 64 Гб. Любители фотосъемки оценят камеру на 13 Мп. За установку дополнительной карты памяти microSD отвечает отдельный слот. Кроме того стоит отметить, что смартфон Qukitel WP5000 поддерживает опцию USB Type-C. Следующая новость вызывает удивление у поклонников мобильных технологий - новый смартфон способен принимать звонки даже под водой.

Китайская фирма Xiaomi объявила стоимость очередной модели Mi Mix 2S. Аппарат получит 5,99-дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор Snapdragon 845 с частотой в 2,8 ГГц. Цена модели 522 доллара.
Никита Готский
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