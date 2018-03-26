Раскрыты данные о смартфоне грядущем Samsung Galaxy A6

Данные тестирования Geekbench говорят о том, что в новинке будет применен фирменный чипсет Exynos 7870. В чипе содержится восемь ядер с тактовой частотой до 1,6 Ггц. Графический контроллер Mali-T830 дополнит и без того неплохую техническую начинку смартфона «средней» линии от корейского бренда.
Данные на сайте Wi-Fi Alliance указывают также и на то, что у новинки установлен новый адаптер беспроводной связи Wi-Fi двухдиапазонного типа (2,4 и 5 ГГц). Объем оперативной памяти составит, в зависимости от модели, 2 или 3 гигабайта.
По слухам, новинка получит экран Super AMOLED FHD+ размером 5,5 дюйма по диагонали. Разрешение составит 2160 1080 точек, соотношение сторон 18:9. Таким образом, можно точно утверждать, что новая модель от Samsung продолжит традиции Galaxy A8 и выступит с безрамочным дисплеем.
Помимо того, что на борту будет находится 32 гигабайта флеш-памяти, пользователям позволят расширить ее самостоятельно с помощью карты microSD.
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