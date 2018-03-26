Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года

Ранее «ВладТайм» сообщало, что Apple взялась в конкуренцию с мировыми онлайн-платформами Netflix и Amazon. Теперь же инсайдерам стало известно больше о задумках корпорации. Дело в том, что Apple заявляла о своих намерениях сотрудничать с мировыми легендами Голливуда, которые готовы были не только сниматься, но и снимать шоу для платформы. После этого заявления в СМИ неоднократно писали о проблемах, испытываемых Apple во время съёмок. Вплоть до того, что авторы никак не могли закончить сценарии.
Теперь же сообщается, что за один только год Apple создаст несколько сериалов. Сумма, которую разработчики готовы потратить, равна миллиарду долларов. Эти работы зритель сможет оценить уже в марте 2019 года. Хотя некоторые инсайдеры говорят о лете следующего года. Apple даже активно «проживает» в Голливуде, чтобы постоянно работать над проектами. Однако вернуть потраченные деньги корпорация захочет посредством обязательной подписки, от чего откажутся многие пользователи. Поэтому эксперты уверяют, что очередное новшество Apple потерпит крах, не найдя отклика в душах пользователей.
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