Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером Новый метод ученых поможет найти инопланетян Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и выразила скорбь по поводу трагедии в Кемерово «МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года Украинцы возлагают цветы у российского посольства из-за трагедии в Кемерово Украинский пранкер высмеял погибших в Кемерово Иранский троян похищает данные через Telegram Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей Навальный призвал правительство сделать выводы из трагедии в Кемерово Самолет, следовавший из Штутгарта в Москву, лишился горючего в небе
| | Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года

Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года

Сегодня, 16:45
Apple настойчиво занимается производством своего контента в сфере телевизионных шоу. Так корпорация готовит к выпуску нескольких дорогостоящих программ, в успехе которых эксперты сомневаются.

Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года

 

Ранее «ВладТайм» сообщало, что Apple взялась в конкуренцию с мировыми онлайн-платформами Netflix и Amazon. Теперь же инсайдерам стало известно больше о задумках корпорации. Дело в том, что Apple заявляла о своих намерениях сотрудничать с мировыми легендами Голливуда, которые готовы были не только сниматься, но и снимать шоу для платформы. После этого заявления в СМИ неоднократно писали о проблемах, испытываемых Apple во время съёмок. Вплоть до того, что авторы никак не могли закончить сценарии.

Теперь же сообщается, что за один только год Apple создаст несколько сериалов. Сумма, которую разработчики готовы потратить, равна миллиарду долларов. Эти работы зритель сможет оценить уже в марте 2019 года. Хотя некоторые инсайдеры говорят о лете следующего года. Apple даже активно «проживает» в Голливуде, чтобы постоянно работать над проектами. Однако вернуть потраченные деньги корпорация захочет посредством обязательной подписки, от чего откажутся многие пользователи. Поэтому эксперты уверяют, что очередное новшество Apple потерпит крах, не найдя отклика в душах пользователей.
Елизавета Трюфель
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Эксперты: в 2019 году компания Apple выпустит новейшие AirPods 2
Эксперты: в 2019 году компания Apple выпустит новейшие AirPods 2

Компания Apple выпустит невероятные наушники с высокими технологиями. В компании Barclays прогнозируют, что AirPods 2 появятся на свет в следующем году.

Apple займется выпуском шоу и сериалов с бюджетом в 1 млрд долларов
Apple займется выпуском шоу и сериалов с бюджетом в 1 млрд долларов

Корпорация Apple по производству элитных одноименных смартфонов займется выпуском шоу и сериалов с бюджетом в миллиард долларов, о чем сообщили представители

Корпорация Apple улучшила алгоритм поиска в App Store
Корпорация Apple улучшила алгоритм поиска в App Store

Согласно сведениям западной прессы, корпорация Apple улучшила алгоритм поиска в своем интернет-магазине App Store. После этого пользователи могут увидеть более

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости