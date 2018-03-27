Сотрудник музея видеоигр «слил» геймплейный ролик невышедшей Prey 2

Сиквел, повествующий о космическом «охотнике за головами», был анонсирован еще в 2009 году, однако в дальнейшем судьба второй части шутера складывалась крайне печально. Права на издание вскоре перешли от 3D Realms к Bethesda Softworks. Концепция после этого пересматривалась несколько раз, однако ни одна из них компанию так и не устроила, потому игру решено было отменить во избежание дальнейших проблем.
Фактически Human Head Studios разработку прекратила еще в 2011 году. Сведения же о том, что у игры нет шансов быть выпущенной так как она была официально отменена, опубликовали в 2014 году. До недавних пор геймеры практически не могли отыскать каких-либо материалов по Prey 2, но на прошлых выходных сотрудник упомянутого музея видеоигр разместил в своем Twitter запись геймплея прототипа игры.
По размещенному Strong ролику можно составить впечатление, хоть и весьма поверхностное, о некоторых геймплейных механиках Prey 2. В видео акцент поставлен на боевую систему, укрытия и прочее. Сотрудник музея недвусмысленно намекнул, что в дальнейшем он не исключает того, что еще какие-то материалы, касающиеся Prey 2, могут утечь в Сеть.
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