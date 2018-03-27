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| | Сотрудник музея видеоигр «слил» геймплейный ролик невышедшей Prey 2

Сотрудник музея видеоигр «слил» геймплейный ролик невышедшей Prey 2

Сегодня, 03:30
Сразу следует оговорить, что к вышедшей в прошлом году Prey, разрабатываемая Human Head Studios игра Prey 2 не имеет никакого отношения. Вторую часть некогда вышедшего шутера от первого лица отменили, однако теперь, благодаря сотрудникам музея видеоигр Strong, пользователи хотя бы одним глазком смогли взглянуть на то, как бы выглядел геймплей так и не вышедшей игры.

Сотрудник музея видеоигр «слил» геймплейный ролик невышедшей Prey 2

 

Сиквел, повествующий о космическом «охотнике за головами», был анонсирован еще в 2009 году, однако в дальнейшем судьба второй части шутера складывалась крайне печально. Права на издание вскоре перешли от 3D Realms к Bethesda Softworks. Концепция после этого пересматривалась несколько раз, однако ни одна из них компанию так и не устроила, потому игру решено было отменить во избежание дальнейших проблем.

Фактически Human Head Studios разработку прекратила еще в 2011 году. Сведения же о том, что у игры нет шансов быть выпущенной так как она была официально отменена, опубликовали в 2014 году. До недавних пор геймеры практически не могли отыскать каких-либо материалов по Prey 2, но на прошлых выходных сотрудник упомянутого музея видеоигр разместил в своем Twitter запись геймплея прототипа игры.

По размещенному Strong ролику можно составить впечатление, хоть и весьма поверхностное, о некоторых геймплейных механиках Prey 2. В видео акцент поставлен на боевую систему, укрытия и прочее. Сотрудник музея недвусмысленно намекнул, что в дальнейшем он не исключает того, что еще какие-то материалы, касающиеся Prey 2, могут утечь в Сеть.
Николай Офицеров
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