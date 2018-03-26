Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

С помощью рентгена ученым удалось найти рукопись древнеримского врача Галена Фигурист Плющенко призвал к ответственности чиновников Кемерово Невеста Гогена Солнцева оказалась бедной артисткой Международная группа ученых смоделировала марсианскую зиму Леня Голубков из рекламы МММ прокомментировал смерть Мавроди В Ростовской области на 10,7% выросла средняя заработная плата Лолита Милявская назвала виновных в трагедии в Кемерово Украинцы назвали трагедию в Кемерово "местью за Одессу" Microsoft порадовала владельцев Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 Великобритания примет меры касательно "сомнительного" российского имущества Ученые выяснили, как ожирение меняет вкусовые пристрастия человека Песков ответил на вопросы по поводу трагедии в Кемерово
| | Microsoft порадовала владельцев Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8

Microsoft порадовала владельцев Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8

Сегодня, 14:31
Известно, что в официальных магазинах Microsoft можно приобрести не больше шести смартфонов, среди которых Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Однако некоторое время назад мировая корпорация решила провести еще одну акцию.

Microsoft порадовала владельцев Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8

 

В ходе акции покупатель Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 бесплатно получит фирменное программное обеспечение от Microsoft. Представители корпорации отправили электронные письма всем руководителям своих магазиннов, в которых говорилось, что два данных смартфона будут обновлены до Android 8.0 Oreo. Обновления на устройствах появятся примерно через 2-3 недели. Однако обновляться гаджеты будут только на территории США.

Отметим, что на данных смартфонах помимо обновления программного обеспечения появится еще и модифицированная версия Microsoft Edition. Данное обновление получит фирменный интерфейс, измененные звуки, а также защиту от спама, новую клавиатуру и управление питанием, чтобы экономить заряд батареи. Кроме этого, Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 обзаведутся новыми программами, такими как: Skype, Office и другие. Скорее всего, это пока только эксперимент. Если он удастся в США, то Microsoft Edition будет внедряться на другие устройства пользователей, которые проживают в других странах.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Samsung презентовала уникальные версии Galaxy Note 8 и Galaxy S8
Samsung презентовала уникальные версии Galaxy Note 8 и Galaxy S8

Компания Samsung Electronics презентовала уникальные версии флагманов Galaxy Note 8 и Galaxy S8, которые предназначены, в первую очередь, для использования в

Стартует производство Galaxy S8 Microsoft Edition от Microsoft
Стартует производство Galaxy S8 Microsoft Edition от Microsoft

Фирма Microsoft пожелала запустить собственное изготовление Samsung Galaxy S8 с дополнением Microsoft Edition. Осуществить предзаказ на будущую новинку можно

Samsung порадовал турецких владельцев смартфонов Galaxy Note 5 обновленным ПО
Samsung порадовал турецких владельцев смартфонов Galaxy Note 5 обновленным ПО

Вдогонку Android Nougat для мобильных устройств Galaxy S6 и Galaxy S6 edge, южнокорейский международный конгломерат Samsung распространил в среде хозяев

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости