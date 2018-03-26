Microsoft порадовала владельцев Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8

Известно, что в официальных магазинах Microsoft можно приобрести не больше шести смартфонов, среди которых Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Однако некоторое время назад мировая корпорация решила провести еще одну акцию.

Анна Котова

В ходе акции покупатель Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 бесплатно получит фирменное программное обеспечение от Microsoft. Представители корпорации отправили электронные письма всем руководителям своих магазиннов, в которых говорилось, что два данных смартфона будут обновлены до Android 8.0 Oreo. Обновления на устройствах появятся примерно через 2-3 недели. Однако обновляться гаджеты будут только на территории США.Отметим, что на данных смартфонах помимо обновления программного обеспечения появится еще и модифицированная версия Microsoft Edition. Данное обновление получит фирменный интерфейс, измененные звуки, а также защиту от спама, новую клавиатуру и управление питанием, чтобы экономить заряд батареи. Кроме этого, Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 обзаведутся новыми программами, такими как: Skype, Office и другие. Скорее всего, это пока только эксперимент. Если он удастся в США, то Microsoft Edition будет внедряться на другие устройства пользователей, которые проживают в других странах.