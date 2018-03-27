Физики создали технологию, ускоряющую компьютеры в сто раз

Специалисты из Еврейского Университета нашли способ ускорения компьютеров в сто раз. Это стало возможным благодаря технологии, объединяющей флеш-память с фотонными схемами.

Современной науке известно, что фотонные устройства, микрорезонаторы, не совершенны из-за ограниченной частоты работы. Однако объединение их с энергонезависимой флеш-памятью, которую часто используют в жестких дисках, может решить эту проблему и ускорит работу компьютеров.Физики из Иерусалима продемонстрировали работу интегрированной флеш-памяти в микрорезонаторы в структуре MONOS, состоящей из металла, оксида, нитрида и кремния. Благодаря тому, что MONOS может задерживать в своем тонком слое заряд, физики смогли добиться изменения показателей резонансной частоты.Ученые сообщают, что благодаря их изобретению станет возможным создавать беспроводные устройства с большей мощностью и высокой скоростью работы. Это открытие может стать решающим в мире, где высоко ценятся высокие технологии.