Робот-кассир продаст билеты посетителям зоопарка в Ростове

Новый робот станет продавать билеты в ростовском зоопарке. Разработка принадлежит научным сотрудникам Донского государственного технологического университета.

Как пишут местные издания, роботизированная технология будет встречать посетителей и распечатывать билеты, купленные с помощью онлайн-маркетов. Помимо этого, робот станет реализовать их за безналичный расчет. В ректорате говорят, что применение робота выведет ростовский зоопарк на новый уровень, он является очередным фактором для привлечения людей, желающих не только увидеть экзотических зверей, но и рассмотреть самого робота-кассира.

Никита Готский

Главный контингент зоопарка дети, поэтому им как никому другому будет интересно поглядеть на железного продавца. В университете не исключили, что со временем роботы заменят людей, трудящихся в должности кассиров.