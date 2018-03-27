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| | Робот-кассир продаст билеты посетителям зоопарка в Ростове

Робот-кассир продаст билеты посетителям зоопарка в Ростове

Сегодня, 00:30
Новый робот станет продавать билеты в ростовском зоопарке. Разработка принадлежит научным сотрудникам Донского государственного технологического университета.

Робот-кассир продаст билеты посетителям зоопарка в Ростове

 

Как пишут местные издания, роботизированная технология будет встречать посетителей и распечатывать билеты, купленные с помощью онлайн-маркетов. Помимо этого, робот станет реализовать их за безналичный расчет. В ректорате говорят, что применение робота выведет ростовский зоопарк на новый уровень, он является очередным фактором для привлечения людей, желающих не только увидеть экзотических зверей, но и рассмотреть самого робота-кассира.

Робот-кассир продаст билеты посетителям зоопарка в Ростове

 

Главный контингент зоопарка дети, поэтому им как никому другому будет интересно поглядеть на железного продавца. В университете не исключили, что со временем роботы заменят людей, трудящихся в должности кассиров.
Никита Готский
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