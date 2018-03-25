Составлен топ проблем из игр, имеющих место в реальной жизни

Проблемы из видеоигр иногда встречаются и в реальной жизни. Составлен топ-5 сложностей из таких проектов, бывающих в действительности.

Другие пункты сексизм и расизм в Rust. В симуляторе выживания имеется много африканцев и азиатов с длинными половыми органами и высотой тела. Это не понравилось игрокам, принявшихся убивать таких персонажей. Далее авторы проекта ввели гендерное различие, но на почве половых отличий на «поле боя» появились и представители сексизма.

Никита Готский

Первое место у проблемы с доступным жилищем из Final Fantasy. Геймеры могут купить землю и построить там дом. Сложности возникли, когда желающих завладеть недвижимостью оказалось больше, чем предполагалось, а разработчики ввели лимит на численность покупаемых домов.Нереальность всеобщего равенства также затронута как проблема игр, имеющейся в реальном мире. В Throne: Kingdom at War один из пользователей создал утопическое королевство, где население исправно платит налоги, но равноценно обменивается всеми ресурсами: там не было нищеты и агрессии. Ситуацию ухудшили другие игроки. Они для достижения такой цели вкладывали в проект последние деньги, но сами не получали выгоды, а только помогали другим, кто ничего не делал в игре.