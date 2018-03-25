Составлен топ проблем из игр, имеющих место в реальной жизни

Первое место у проблемы с доступным жилищем из Final Fantasy. Геймеры могут купить землю и построить там дом. Сложности возникли, когда желающих завладеть недвижимостью оказалось больше, чем предполагалось, а разработчики ввели лимит на численность покупаемых домов.
Нереальность всеобщего равенства также затронута как проблема игр, имеющейся в реальном мире. В Throne: Kingdom at War один из пользователей создал утопическое королевство, где население исправно платит налоги, но равноценно обменивается всеми ресурсами: там не было нищеты и агрессии. Ситуацию ухудшили другие игроки. Они для достижения такой цели вкладывали в проект последние деньги, но сами не получали выгоды, а только помогали другим, кто ничего не делал в игре.
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