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| | Xiaomi подарит российским пользователям Redmi 5 Plus

Xiaomi подарит российским пользователям Redmi 5 Plus

Сегодня, 20:13
Находящиеся в России торговые точки Xiaomi бесплатно отдадут клиентам смартфон Redmi 5 Plus. Принять участие в акции могут все желающие.

Xiaomi подарит российским пользователям Redmi 5 Plus

 

Китайская компания запускает в РФ акцию, в результате которой предоставит потребителям в подарок гаджет Redmi 5 Plus. Аппарат обладает 3 Гб «оперативки» и 32 Гб внедренной. По условиям соглашения, смартфон могут получить все, но в конечном счете продукт достанется только одному. Корпус Redmi 5 Plus создан из металла, в фирменных торговых точках телефон стоит почт 15 000 рублей.

Дабы поучаствовать в акции, каждый желающий обзавестись моделью обязуется подписаться на паблик Xiaomi в «ВКонтакте» и репостнуть акционную запись. Кроме этого, необходимо написать креативную запись, отчего человек хочет обладать именно этим смартфоном.
Никита Готский
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