27 марта состоится официальный показ браслета Xiaoma Mi Band 3

27 марта китайская компания-производитель Xiaomi продемонстрирует свой новый товар – браслет для фитнеса Xiaoma Mi Band 3. Данная разработка получим много функций, а ее защитный корпус будет изготовлен по стандартам IP68.

Анна Котова

В Шанхае во вторник копания представит гаджет с 0,96-дюймовым дисплеем AMOLED, который на данной разработке будет немного изогнут. Внутренности девайса защитит металлический корпус, который позволит пользователю плавать вместе с браслетом, а также защитит само устройство от попадания в него грязи. Помимо этого, экран будет установлен сенсорный, что приятно удивит покупателей. Также гаджет оснастят беспроводными модулями GPS и NFC. Благодаря встроенному Bluetooth 4.2 LE устройство можно подключить к смартфону.Также стоит отметить, что ремешок браслета Xiaoma Mi Band 3 изготовлен из силикона, что очень удобно для ношения. Когда гаджет появится на полках магазинной, то устройство будет представлено в нескольких цветовых вариантах. Пока нет никакой информации о том, какие цены производитель установит на данную разработку.