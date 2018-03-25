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| | Следуя по пятам Apple: НТС выпустит один смартфон в 2018 году

Следуя по пятам Apple: НТС выпустит один смартфон в 2018 году

Сегодня, 20:06
Компания НТС в нынешнем году выпустит только один флагман. К 2017 году производитель порадовал клиентов сразу тремя моделями.

Следуя по пятам Apple: НТС выпустит один смартфон в 2018 году

 

Согласно имеющимся сведениям, НТС в этом году сконструирует только один флагманский смартфон под названием U12+. Такая политика компании связана с тем, что в прошедшем году фирма выпустил три устройства U11, U11+, U11 Life. Новинка получит дисплей с диагональю 5,9 дюймов, оперативной памятью 6 Гб, внедренной 128 Гб и основной камерой на 12 Мп.

Специалисты считают, что НТС идет по следам американских коллег из Apple. «Яблочный» гигант выпускает в год по одному смартфону, а также некоторые его разновидности. В текущем году на рынке появится лишь смартфон U12 Life со средней ценовой категорией
Никита Готский
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