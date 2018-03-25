Эксперты назвали три преимущества лэптопов с Windows 10 на ARM-процессоре

Нередко пользователи задаются вопросом, зачем на ноутбуках установлен мобильный ARM-процессор, однако причины на то имеются. Эксперты из компании Qualcomm назвали целых три. В доказательство полезности этого чипа на устройствах с операционкой Windows 10.

Дарья Светозарова

Первым преимуществом оказалась длительность работы. Выяснилось, что устройство с процессором ARM работает на девять часов дольше, чем ноутбук с обычным чипсетом.Вторым преимуществом является оперативность выхода лэптопа из сонного режима. Оснащенный ARM-чипом компьютер делает это в разы быстрее, чем его собрат без ARM.Третьим преимуществом называют сопротивляемость нагреванию корпуса. Эксперты протестировали ноутбук с ARM с помощью тепловизора и выяснили, что он нагревается не так сильно, как остальные компьютеры, без этой технологии.