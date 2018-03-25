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| | Специалисты предсказали, какие технологии изменят мир к лучшему

Специалисты предсказали, какие технологии изменят мир к лучшему

Сегодня, 18:06
Представители компании IBM поделились прогнозами о том, какие технологии способны повлиять на существующий миропорядок и даже изменить его в лучшую сторону. Предсказания экспертов были озвучены в ходе конференции Think-2018, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе. Были названы пять технологий.

Специалисты предсказали, какие технологии изменят мир к лучшему

 

Прогнозы о том, какие технологии изменят мир, стали уже традиционными. Каждый год озвучивают новшества, которые повлияют на мир в течение пяти лет и это влияние, по их словам, будет самым ощутимым. В составлении прогнозов приняли участие три тысячи ученых. Некоторые из предсказаний кажутся невероятными, но это даже к лучшему.

В 2011 году IBM предсказывала, что скоро пародии уйдут в небытие, все цифровые технологии станут равны, а спам будет настолько точно угадывать предпочтения юзера, что превратится из досадной рекламы в самую полезную почту. Однако сегодня эти прогнозы кажутся слишком самонадеянными. Действительно, некоторые сервисы закодированы под биометрику носителя, но подавляющие большинство требует десятки паролей. Спам же по-прежнему выводит из себя своей неуместностью.

С цифровым равенством пока тоже есть проблемы. В среднем интернет-доступность в мире составляет 54,4%. На сей раз эксперты сделали ставку на квантовые компьютеры, блокчейн и микроскопы.
Дарья Светозарова
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