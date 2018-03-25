Эксперты назвали 5 смартфонов с самыми безопасными батареями

Эксперты из агентства IGN Tech составили рейтинг из пяти смартфонов, которые могут похвастаться безопасными батареями. Об этом передает портал HotGeo.

Светлана Славянская

Большинство пользователей опасаются, что со временем батареи их новых смартфонов могут вздуться и взорваться, как это массово происходило в прошлом году со смартфонами Samsung. Американские эксперты изучили все новинки на рынке техники и пришли к выводу, что существуют 5 гаджетов, батареи которых являются абсолютно безопасными. Первое и второе место в списке заняли смартфоны iPhone X и iPhone 8 Plus, емкостью батарей 2716 мАч и 2675 мАч соответственно.На третьем месте оказался гаджет Samsung Galaxy S8, батарея которого достигла 3000 мАч. Среди надежных мобильных устройств выделяют Google Pixel 2 с емкостью аккумулятора 2700 мАч. Замыкает пятерку лидеров гаджет LG V3, который имеет батарею в 3300 мАч.