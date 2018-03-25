Эксперты назвали 5 смартфонов с самыми безопасными батареями

Большинство пользователей опасаются, что со временем батареи их новых смартфонов могут вздуться и взорваться, как это массово происходило в прошлом году со смартфонами Samsung. Американские эксперты изучили все новинки на рынке техники и пришли к выводу, что существуют 5 гаджетов, батареи которых являются абсолютно безопасными. Первое и второе место в списке заняли смартфоны iPhone X и iPhone 8 Plus, емкостью батарей 2716 мАч и 2675 мАч соответственно.
На третьем месте оказался гаджет Samsung Galaxy S8, батарея которого достигла 3000 мАч. Среди надежных мобильных устройств выделяют Google Pixel 2 с емкостью аккумулятора 2700 мАч. Замыкает пятерку лидеров гаджет LG V3, который имеет батарею в 3300 мАч.
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