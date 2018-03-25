Энтузиасты перенесли популярный шутер Duke Nuken на PC

Ранее известная игра Duke Nukem: Total Meltdown отныне доступна на PC. Специалисты перенесли ее на иную платформу и выложили в Интернет.

Никита Готский

Total Meltdown - перенесенный на PS хит Duke Nukem 3D. Она имеет отличия от оригинала несколькими уровнями, а оригинальные локации вышли обработанными в новинке, но потеряли ряд графических моментов, впрочем, став более расширенными. Также доступны в модернизированной версии новые соперники и главари. Порадуют геймеров и новые музыкальные композиции в Duke Nukem.В течение многих лет игра являлась эксклюзивом для PlayStation. Протестировать ее можно было и на PC, но для запуска игры требовалась специальная программа. Технологии не стоят на месте, и теперь проект имеется и на компьютере, но с улучшенной графикой. Эксперты создали мод, устанавливающийся на Duke Nukem, дающий возможность узнать геймплей, пропущенный ими ранее.