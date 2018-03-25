Amazon настроил своих почтовых дронов на распознавание голосов и жестов

Американская компания Amazon запатентовала своих собственных почтовых дронов, которые отличаются функцией по распознаванию голосов и жестов. Эту информацию обнародовало издание The Los Angeles Times.

Пойда Анна

По мнению разработчиков, инновационная функция облегчит дронам процесс «общения» с клиентами, поскольку теперь они начнут выполнять действия, опираясь на реакцию клиентов. В соответствии с записанными в программу инструкциями, беспилотники воспринимают большой палец, поднятый вверх, как знак одобрения, тогда как размахивание руками расценивается как сигнал угрозы. Кроме того, летающие устройства способны распознавать некоторые другие жесты и в зависимости от их трактовки принимать решения о доставке товара либо отправке его обратно на склад.Amazon создала несколько беспилотников, которые могут разгоняться до 80 километров в час, а также набирать высоту, не превышающую 120 метров.