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Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата

Сегодня, 15:25
На днях бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин выполнил условия спора с Юрием Дудем и сбрил усы. Однако пользователи посчитали, что без привычной растительности на лице Павел Николаевич не обладает тем шармом, который принес ему почти 12% голосов россиян на выборах и решили помочь подобрать ему новые усы и бороду в рамках новой бесплатной игры.

Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата

 

Ранее политик в интервью видеоблогеру Юрию Дудю пообещал сбрить усы и бороду, если он наберет на выборах менее 15% голосов. В свою очередь, ведущий шоу «вДудь» пообещал побрить голову налысо, если за политика проголосуют те самые 15%. Спор выиграл Дудь, а посему у Грудинина теперь новый имидж.

Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата

 

Подписчики экс-кандидата в Instagram похвалили Павла Николаевича за то, что он умеет держать слово, однако заявили, что усы шли ему больше, чем гладко выбритое лицо. Видео, как бывший претендент на пост президента РФ избавляется от усов «тридцатилетней выдержки» уже появилось в Сети.


Хоть Грудинин и не считает прошедшие выборы честными, на его решимости это не отразилось. «Слово есть слово», - констатирует он.
Дарья Светозарова
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