Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата

Ранее политик в интервью видеоблогеру Юрию Дудю пообещал сбрить усы и бороду, если он наберет на выборах менее 15% голосов. В свою очередь, ведущий шоу «вДудь» пообещал побрить голову налысо, если за политика проголосуют те самые 15%. Спор выиграл Дудь, а посему у Грудинина теперь новый имидж.
Подписчики экс-кандидата в Instagram похвалили Павла Николаевича за то, что он умеет держать слово, однако заявили, что усы шли ему больше, чем гладко выбритое лицо. Видео, как бывший претендент на пост президента РФ избавляется от усов «тридцатилетней выдержки» уже появилось в Сети.
Хоть Грудинин и не считает прошедшие выборы честными, на его решимости это не отразилось. «Слово есть слово», - констатирует он.
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