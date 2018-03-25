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Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома

Сегодня, 17:41
Убирать в доме всегда тяжело, тем более, что многие это делают после рабочей смены. Однако технологии активно развиваются в этом направлении, и есть специальные приложения и гаджеты в помощь для избавления от пыли и грязи. Эксперты назвали лучшие из них.

Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома

 

В первую очередь специалисты рекомендуют мобильное приложение Sortly, доступное на ОС Androidи iOS. Оно поможет вспомнить, где и что лежит. При уборке нужно сфотографировать предмет, добавить тег или отметить его месторасположение. Всего доступно указать 100 наименований, а если есть желание зафиксировать больше, то это за абонентскую плату в 5 долларов США в месяц, как сообщает VladTime.

Также есть NeatoRoboticsD7 – робот, который выгонит пыль и грязь из укромных щелей и когда она застряёт в коврах. Стоит 800 долларов, а управлять им можно дистанционно. Третий полезный гаджет – пылеуловитель WelikeraDustBuster, для очистки вручную. Его стоимость – 61 доллар США. Для организации домашних дел и определения приоритета каждого из них можно использовать приложение Tody. Единственный недостаток – программа доступна только на iOS.

Ирина Летинская
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