Создатели квантовых компьютеров уверены, что их "детище" скоро заменит битовые

Разработчики квантовых компьютеров уверены, что их устройства в скором будущем устроят огромную конкуренцию битовым компьютерам. Это произойдет по истечении двух-трех лет.

Пелагея Лебединская

Эксперты считают, что новые квантовые компьютеры быстрее во много раз обычного. Эти компьютеры первоначально будут востребованы в основном на финансовом рынке, где их применят для быстрого и качественного подсчета рисковых моделей, оптимизации ценообразования активов и хеджирования. После большого спроса на финансовом рынке квантовых компьютеров, их спрос распространится и на другие рынки мира. По мнению экспертов, квантовые компьютеры – это будущее технологии, и возможен такой вариант, что они и вовсе вытеснят битовые компьютеры с продажи на мировых рынках.Отметим, что в квантовых компьютерах встроены новые технологии с новейшими системами поиска и сравнением данных, что делает этот компьютер значительно быстрее битового.