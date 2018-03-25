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| | Эксперты сравнили ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Yoga и MacBook Pro

Эксперты сравнили ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Yoga и MacBook Pro

Сегодня, 14:25
Одними из лучших ноутбуков 2018 года, по мнению экспертов, должны стать MacBook Pro от Apple и ThinkPad X1 Yoga от Lenovo. Специалисты сравнили две модели по качеству, используемым технологиям и стоимости.

Эксперты сравнили ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Yoga и MacBook Pro

 

MacBook Pro обладает сенсорной панелью на клавиатуре и поставляется в размерах 13,3 и 15,4 дюйма. ThinkPad X1 Yoga имеет сенсорный экран в 14 дюймов, и может быть использован в качестве планшета. Обе модели демонстрируют высокое качество изображения. Ноутбук от Lenovo обладает одним графическим процессором, который уступает по характеристикам двум мощным процессорам MacBook Pro.

Эксперты сравнили ноутбуки Lenovo ThinkPad X1 Yoga и MacBook Pro

 

Эксперты также измерили работоспособность батарей без подзарядки. Согласно заявленным данным от производителя, ноутбук от Lenovo способен проработать 15 часов без подзарядки, а его конкурент от Apple – 10 часов.

Специалисты также сравнили стоимость моделей. Ноутбук от китайского производителя обойдется в сумму 1649 долларов США, что достаточно дорого для девайса из данного сегмента. Однако, это все равно дешевле продукции Apple, цена на которую варьируется от 1299 до 2399 долларов США.
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