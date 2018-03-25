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Оператор «МТС» закрыл две очень популярные функции для мобильного интернета

Сегодня, 13:54
Не всем нужны тарифные планы с абонентской платой. Многие используют телефонный номер для выхода со смартфона в глобальную паутину или отправки месседжей. В случае, если абонент выбирает тариф с ежемесячной платой, то переплата будет солидная, поскольку в пакет услуг входят не нужные клиенту голосовые минуты и другие бесполезные сервисы.

Оператор «МТС» закрыл две очень популярные функции для мобильного интернета

 

В связи с этим большинство россиян предпочитают пользоваться тарифом, который предусматривает оплату по факту: воспользовался той иди иной услугой, после заплатил. При этом абонент мог подключать дополнительные функции на свой вкус. Две из них оператор закрыл. Теперь популярные в народе опции «МиниБИТ» и «СуперБИТ Smart», которыми пользуются многие россияне, станут недоступны уже с 4 апреля и будут отправлены в архив. Их заменят другие опции, которые обеспечат выход в Сеть на любых условиях. Среди них имеется услуга «Базовая тарификация интернета». Ее подключат автоматически при переходе клиента на тарифные пакеты «Супер МТС», «Red Energy», «Посекундный», «Твоя страна» и «Smart mini». Первые три мегабайта интернет-трафика предоставляются бесплатно каждые сутки, а после подключается тарифный пакет по 20 мегабайт до полного истощения баланса.

Также абонент может воспользоваться услугой «Первый интернет-пакет» с посуточной тарификацией 12 рублей. За эти деньги клиент получит 100 мегабайт интернет-трафика с месячным лимитом в три гигабайта. Опции «МиниБИТ» и «СуперБИТ Smart» будут работать даже после вступления в силу изменений при условии предыдущего подключения.
Дарья Светозарова
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